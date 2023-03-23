Форвард «Торпедо»: нам хотелось бы взять Кубок Гагарина, но мы довольны своей игрой

Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато рассказал, чему научился у главного тренера команды Игоря Ларионова за прошедший сезон КХЛ. Нижегородский клуб завершил сезон поражением в серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ со СКА со счётом 0-4.

«Против нас играла очень хорошая, опытная команда. Соперник давил на нас, но где-то им повезло. Очень обидно проигрывать матч с 3:1, но мы сделаем выводы и вернёмся сильнее. Конечно, нам хотелось бы взять Кубок Гагарина, но мы довольны тем, как играли, творили историю все вместе. Мы стали очень близки друг к другу, стали лучше. Хочу сказать спасибо болельщикам — они оказывали нам колоссальную поддержку, без них мы не справились бы.

Ларионов нам много подсказывал, объяснял, рассказывал интересные истории из своей карьеры. Он хороший тренер, благодаря нему мы становились лучше как команда. Он привил нашей команде очень хороший стиль, мы играли в пас, так сейчас в лиге ни одна команда не играет. Игорь Николаевич вселял в нас уверенность. Весь сезон мы доказывали, что можем играть в хоккей, без него это было бы невозможно. Я у него многому научился. Главное — надо всегда получать удовольствие от игры. Думаю, мы все его получили», — цитирует Сато ТАСС.

Сато стал первым японским хоккеистом в истории КХЛ. В текущем сезоне КХЛ 20-летний японец набрал 10 (5+5) очков в 40 матчах. Ларионов провёл первый сезон на посту главного тренера нижегородского клуба.