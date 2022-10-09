Форвард «Торпедо» вошёл в историю! Теперь в КХЛ стали забивать даже японцы

На «Торпедо» в нынешнем сезоне приятно смотреть. Нет, конечно, частенько нижегородцы при Игоре Ларионове у руля заигрываются и забывают отрабатывать в защите, едва ли не всей пятёркой убегая вперёд, но в атаке команда легендарного в прошлом хоккеиста, а ныне тренера смотрится изумительно.

При этом торпедовцы не обладают каким-то космическим бюджетом и звёздным составом. Если внимательно вглядеться в фамилии, то многие из них не вызовут у вас никаких ассоциаций. Есть молодёжь, есть ребята, которых в других командах уже поспешили списать со счетов, есть свои воспитанники, а есть и легионеры. Но опять же, по меркам КХЛ это очень скромные иностранцы.

Однако работа тренера в том и заключается, что нужно уметь раскрывать в людях их сильные стороны, помогать креативить на льду, играть комбинационно, тонко, не зажиматься психологически.

«Есть ощущение, что судьи пока не всегда успевают за скоростями нашей команды. Но уверен, что эти моменты скоро поправятся», — не стесняясь говорит Ларионов на пресс-конференциях.

Действительно, физически «Торпедо» пока тоже выглядит достойно. Посмотрим, не просядет ли команда к середине регулярного чемпионата. Ну а пресс-конференции Ларионова давно стали чем-то вроде подробных лекций, на которых специалист разжёвывает и объясняет журналистам каждый момент.

Неудивительно, что под началом Ларионова прилично заиграл и его сын – Игорь Ларионов, ранее звёзд с неба не хватавший. Не выглядит белой вороной и японский нападающий Ю Сато, над приглашением которого в Нижний Новгород многие смеялись и относились к трансферу скептически. Дескать, Ларионов притащил за собой какого-то своего бывшего клиента (раньше Игорь Николаевич работал в агентском бизнесе).

Но время показывает, что у Ларионова при его подходе к игрокам способны заиграть даже японцы, для которых хоккей никогда даже близко не являлся главным видом спорта.

Сегодня в КХЛ и вовсе случился исторический момент. В домашнем матче с минским «Динамо» форвард хозяев Ю Сато стал первым японцем, которому удалось отметиться заброшенной шайбой в КХЛ. Ранее у нападающего была только результативная передача.

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Япония стала 26-й страной, представители которой забивали в матчах Континентальной хоккейной лиги.

Кстати, в плане исполнения гол тоже получился далеко не рядовым. Японец получил шайбу в средней зоне, начал смещаться правее и, на скорости уйдя от защитника Дерябина, с неудобной руки переиграл Колосова. Партнёры с радостью поздравили Ю Сато с почином.

Интересно, как и у этого необычного нападающего будут складываться дела в дальнейшем. Безусловно, работы у него ещё много, прибавлять нужно сильно. Однако сегодняшнее событие Ю Сато точно запомнит на всю свою жизнь.