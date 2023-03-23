Экс-арбитр: ошибка судьи привела к вылету «Салавата», а он продолжает работу в плей-офф

Известный хоккейный судья Александр Иванюк оценил уровень судейства в текущем сезоне КХЛ и посетовал на результативную ошибку арбтира, которая повлияла на исход пятого матча серии «Салават Юлаев» — «Адмирал».
«Есть плеяда очень опытных судей, к ним у меня нет особых претензий. А есть арбитры, которые продолжают работать невнимательно, с оплошностями. Алексей Анисимов прав, что горой стоит за судей, он и должен их защищать. Но, с другой стороны, ему надо принимать меры по отношению к этим судьям.
Вот матч «Салавата Юлаева» с «Адмиралом», и там Юрий Оскирко пропустил стопроцентное удаление. Причем он стоял рядом. А игрок, который сделал подножку, подхватил шайбу, отдал передачу и команда забила гол. «Салават Юлаев» взял видеозапрос, а так как шайбу засчитали, то получил за это две минуты. В большинстве «Адмирал» забил ещё один гол, и в результате Уфа вылетела. Тренеры и игроки готовились весь сезон, а судейская ошибка привела к вылету команды из плей-офф. При этом Оскирко продолжает судить во втором этапе. Хотя в наше время после таких серьёзных ошибок, которые повлияли на исход матча, говорили: «Парень, извини, мы пока больше не можем тебе доверять». Поэтому у меня вопрос к господину Анисимову, почему этот судья продолжает работать в плей-офф», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Ранее двукратный олимпийский чемпионат Александр Кожевников отмечал слабое судейство в КХЛ, в том числе в первых матчах серии «Ак Барс» — «Адмирал».
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