Лайпсик: КХЛ — классная лига. Я хотел бы продолжить свою карьеру в России

Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик доволен уровнем КХЛ и планирует продолжить карьеру в лиге. Форвард также высказался о четвёртом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом».
«Я в КХЛ уже почти три года? Да, и за это время я дважды добирался до финала Кубка Гагарина. Правда, в обоих проиграл. Сейчас идёт мой третий год в России, и я хотел бы победить. Но сейчас я сконцентрирован лишь на следующей игре. Если же говорить о моём опыте выступлений в КХЛ в целом, то это классная лига. Мне здесь всё нравится, я хотел бы продолжить свою карьеру в России.
Понимаем ли мы, как справиться с лидерами «Авангарда»? У них классное первое звено Ткачёв — Найт — Буше. Ещё Толчинский хорош. Мы понимаем, чего стоит от них ожидать. Эти ребята очень опасны, когда шайба у них. Поэтому нам нужно играть с ними плотнее. Необходимо сделать так, чтобы они как можно меньше владели шайбой. Мы должны играть с головой, потому что они могут быстро перевернуть ситуацию», — цитирует Лайпсика AllHockey.ru.
Четвёртый матч серии «Металлург» — «Авангард» пройдёт сегодня, 23 марта, в Магнитогорске. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
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