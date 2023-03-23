Коваленко: СКА не простил «Торпедо» то, что простило московское «Динамо»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко подвёл итоги сезона в исполнении «Торпедо» и назвал нижегородский клуб главным открытием сезона в КХЛ. «Торпедо» уступило СКА в серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ в четырёх матчах. Экс-форвард считает, что питерский клуб использовал те ошибки нижегородцев, что не смогло использовать московское «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Сейчас самое главное, чтобы эмоции от этих 0-4 не заслонили весь хоккейный год „Торпедо“. На мой взгляд, это был лучший сезон в российской истории нижегородского клуба, тренерская философия Игоря Ларионова и его штаба сработала, была создана команда, которая радовала не только Нижний Новгород, но и весь Центральный регион России. В эти месяцы я часто бывал не только в Нижнем, но и в Ярославле, везде у „Торпедо“ есть поддержка, команда вызывает живой интерес. Да, нужно поздравить СКА с этими 4-0, плюс Санкт-Петербург уверенно выиграл и весь регулярный чемпионат. Но, на мой взгляд, не только СКА, но и „Торпедо“ — один из героев этого хоккейного года.

После победы над «Динамо» мы говорили с сыном (форвардом «Торпедо» Николаем Коваленко. — Прим. «Чемпионата»), я сделал прогноз, что те ошибки, которые простили бело-голубые, не простит СКА. К сожалению, так и произошло, это говорит о классе соперника. Кроме того «Динамо» по ходу и каждого матча, и всей серии не прибавляло. СКА, наоборот, всё время находил и игровые, и функциональные ресурсы, чтобы выходить на новый уровень. При этом «Торпедо», на мой взгляд, не заслуживает критики. Команда хорошо провела оба питерских матча, особенно первый. Достойными получились и обе нижегородские игры. «Торпедо» старалось играть первым номером, быстро, конструктивно.

Команда сделала большой шаг вперёд, стала одной из самых популярных в КХЛ, это главное. Думаю, теперь даже в плане арбитража «Торпедо» будет легче, всё-таки на старте серии с «Динамо» мы не случайно обсуждали судейство, а Ларионов просил главного арбитра взять всё под контроль», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Ранее руководство «Торпедо» сообщило, что сохранит весь тренерский штаб команды под руководством Игоря Ларионова на следующий сезон КХЛ. Это был первый сезон для Ларионова на посту главного тренера «Торпедо».