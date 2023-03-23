Председатель ФХБ: зачем продлили отстранение России и Беларуси, никто особо не понял

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович оценил продление отстранения сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2023/2024 и рассказал о недоумении некоторых хоккейных федераций после данного решения.

«Полностью поддерживаю мнение российских коллег, что на чемпионате мира должны играть сильнейшие спортсмены вне зависимости от их национальной принадлежности. Надеюсь, однажды этот подход всё же вернётся в мировой спорт.

В IIHF неожиданно для всех членов организации приняли решение о продлении отстранения наших сборных и клубных команд от участия в турнирах под эгидой организации. Зачем и почему, никто особо не понял — об этом в личных беседах мне уже сказали представители сразу нескольких национальных федераций. Ещё пару месяцев назад в IIHF говорили о том, что решение должен принять конгресс, но резко и без всяких объяснений переиграли всё иначе», — приводит слова Богдановича «РИА Новости».

Напомним, накануне президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что в мае ежегодный конгресс Международной федерации хоккея не будет рассматривать вопрос о допуске сборных России и Беларуси на международные соревнования.