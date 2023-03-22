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Тардиф подтвердил, что IIHF в мае 2023 года не будет обсуждать допуск России и Беларуси

Тардиф подтвердил, что IIHF в мае 2023 года не будет обсуждать допуск России и Беларуси
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Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал, что в мае ежегодный конгресс Международной федерации хоккея не будет рассматривать вопрос о допуске сборных России и Беларуси на международные соревнования.

«Будет ли подниматься вопрос по россиянам и белорусам на конгрессе? Нет. Он будет поднят снова во время заседания совета в мае 2024 года», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах. ИИХФ приняла это решение из-за спецоперации на Украине. Вместе с этим у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске и ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.

Сегодня ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси от международных соревнований на весь сезон-2023/2024.

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