Порядин: в «Рейнджерс» запомнилось, что там всё нацелено на хоккей

Лучший бомбардир нижнекамского «Нефтехимика» Павел Порядин вспомнил о работе на тренировочных сборах с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Чем запомнился тренировочный сбор с «Нью-Йорк Рейнджерс»? Был такой опыт. Запомнилось, как там всё нацелено на хоккей. На каждом углу тренировочной арены стоят холодильники с напитками: вышел с тренировки, без разницы, где ты находился, – можешь взять. Всё нацелено, чтобы ты был сконцентрирован на работе. А был я там немного, дней пять. Интересно было посмотреть на ребят плюс-минус одного возраста со всего мира: чехи, шведы, наши, занимавшие лидирующие позиции в своём возрасте. Саня Георгиев, вратарь, очень хорошо себя там показал, было видно, что у него хорошее будущее. Что он сейчас и показывает», — приводит слова Порядина «ТИ-Спорт».

В регулярном сезоне-2022/2023 Порядин за нижнекамский клуб провёл 67 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 37 очков.