Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: на улице останавливают болельщики, благодарят за сезон

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог сезона для нижнекамского клуба.

«Большое спасибо и благодарность нашим болельщикам, которые нас поддерживали в течение всего сезона. Спасибо Игорю Викторовичу (Ларионов, гендиректор «Нефтехимика». — Прим. «Чемпионата») за большую и эффективную работу. Она вроде незаметна, но мы её чувствовали и ценили каждый день в течение всего сезона. Большая благодарность руководству «СИБУРа» за поддержку, за выдержку в начале сезона. Вы же помните начало сезона, оно было непростое. Но мы – тренерский штаб, команда, все, кто причастен к клубу, – сплотились. Это помогло нам достойно преодолеть трудности. Эти трудности нас закалили, сделали ещё сильнее.

Самая интересная часть чемпионата – это плей-офф. Мы сразу попали на сильного соперника. Но нас это не пугало, не останавливало. Мы дали бой «Ак Барсу». Да, мы не смогли пройти дальше. Но в любом случае сделали шаг вперёд в сравнении с прошлым сезоном. Мы стали сильнее и с хорошим оптимизмом смотрим на следующий сезон. Меня на улице останавливают болельщики, благодарят за сезон. Считаю, это самая главная оценка нашей общей работы», — цитирует Леонтьева сайт «Нефтехимика».

Напомним, «Нефтехимик» в розыгрыше Кубка Гагарина уступил в серии «Ак Барсу» со счётом 2-4.