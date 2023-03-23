Плющев жёстко раскритиковал предложение Ларионова выйти из состава IIHF

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил предложение главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова о выходе ФХР из состава участников Международной федерации хоккея.
«Продление санкций IIHF? Они следуют той политике, что определяют им за океаном. Судя по тому, что происходит в мире, это было ожидаемо. Всё подчиняется одному. Всё диктуют ребята из Северной Америки.
Слова Ларионова? Я думаю, что это эмоциональное заявление. Рано или поздно в IIHF устанут от своей глупости, и всё вернется на круги своя. А касаемо Ларионова, делать такие яркие высказывания или громко заявлять о поездках на метро, думаю, не очень хорошая идея.
«Разделение интересов КХЛ и сборной? Я не знаю, кому в голову пришла такая гениальная идея, наверное, людям из расчёта иноагентов. Для России сборная – это часть народа, которая выходит на международную арену и отстаивает там свои интересы. И всего этого нас лишить? Этого никто не поймет.
Да и зачем нам путь НХЛ? Нам это не нужно, у нас есть свой путь. Мы и так уже насмотрелись столько, что из отечественного лидирующего хоккея у нас почти ничего и не осталось», — приводит слова Плющева «ТИ-Спорт».
Напомним, накануне совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024.
- 23 марта 2023
-
17:18
-
17:14
-
17:06
-
16:52
-
16:37
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:02
-
12:30
-
12:01
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:28
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:31