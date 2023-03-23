В «Тракторе» прокомментировали продление контракта с Ткачёвым
Поделиться
Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым.
«Владимир Ткачёв пользовался большим спросом на рынке свободных агентов лиги, и мы очень рады, что он остался в «Тракторе» ещё на два года. Это поможет нам выстраивать серьёзный коллектив единомышленников, который способен решать большие задачи», — приводит слова Волкова официальный сайт челябинского клуба.
Напомним, новое соглашение 29-летнего форварда с клубом будет действовать до конца сезона-2024/2025.
Ткачёв является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2011) и чемпионата мира среди молодёжных команд (2013). В сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2023
-
18:05
-
17:43
-
17:32
-
17:27
-
17:18
-
17:14
-
17:06
-
16:52
-
16:37
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:41
-
13:20
-
13:02
-
12:30
-
12:01
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:28
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:24
Партнерский контент