В «Тракторе» прокомментировали продление контракта с Ткачёвым

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Владимир Ткачёв пользовался большим спросом на рынке свободных агентов лиги, и мы очень рады, что он остался в «Тракторе» ещё на два года. Это поможет нам выстраивать серьёзный коллектив единомышленников, который способен решать большие задачи», — приводит слова Волкова официальный сайт челябинского клуба.

Напомним, новое соглашение 29-летнего форварда с клубом будет действовать до конца сезона-2024/2025.

Ткачёв является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2011) и чемпионата мира среди молодёжных команд (2013). В сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».