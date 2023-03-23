Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Тракторе» прокомментировали продление контракта с Ткачёвым

В «Тракторе» прокомментировали продление контракта с Ткачёвым
Комментарии

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о продлении контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Владимир Ткачёв пользовался большим спросом на рынке свободных агентов лиги, и мы очень рады, что он остался в «Тракторе» ещё на два года. Это поможет нам выстраивать серьёзный коллектив единомышленников, который способен решать большие задачи», — приводит слова Волкова официальный сайт челябинского клуба.

Напомним, новое соглашение 29-летнего форварда с клубом будет действовать до конца сезона-2024/2025.

Ткачёв является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2011) и чемпионата мира среди молодёжных команд (2013). В сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

Материалы по теме
Владимир Ткачёв продлил контракт с «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023