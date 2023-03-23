«Чувствую себя помолодевшим». Карлсон вернулся в состав «Вашингтона» после травмы

Американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон вернулся в состав «столичных», сообщает Washington Hockey Now. Ожидается, что он сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» (в ночь на 24 марта в 2:00 мск).
Напомним, Карлсон получил травму в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1). В одном из эпизодов шайба попала Карлсону в голову. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу.
«Чувствую себя очень хорошо и помолодевшим. Я думаю, что у меня ещё не было столько свободного времени зимой в моей жизни», — приводит слова Карлсона Washington Hockey Now.
В нынешнем сезоне защитник сыграл 30 матчей за клуб, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач. Игрок обороны пропустил 36 матчей. Последний раз Джон выходил на лёд 24 декабря 2022 года в мачте регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1).
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