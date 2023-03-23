«Металлург» впервые в своей истории проиграл серию плей-офф КХЛ со счётом 0-4

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости. «Ястребы» выиграли в серии плей-офф с сухим счётом 4-0.
Как отмечает пресс-служба КХЛ, в истории магнитогорского клуба это первый случай, когда клуб проиграл серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 0-4.
Также «Металлург» впервые в своей истории проиграл 40 матчей за сезон (регулярный чемпионат + плей-офф), установив новый антирекорд клуба. Предыдущий антирекорд – 38 поражений (в сезоне-2019/2020). «Магнитка» во второй раз в своей истории завершила сезон с отрицательным показателем побед/поражений: 39 побед – 40 поражений, сообщает телеграм-канал «Хоккейные детали».
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