«Металлург» впервые в своей истории проиграл серию плей-офф КХЛ со счётом 0-4

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости. «Ястребы» выиграли в серии плей-офф с сухим счётом 4-0.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, в истории магнитогорского клуба это первый случай, когда клуб проиграл серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 0-4.

Также «Металлург» впервые в своей истории проиграл 40 матчей за сезон (регулярный чемпионат + плей-офф), установив новый антирекорд клуба. Предыдущий антирекорд – 38 поражений (в сезоне-2019/2020). «Магнитка» во второй раз в своей истории завершила сезон с отрицательным показателем побед/поражений: 39 побед – 40 поражений, сообщает телеграм-канал «Хоккейные детали».