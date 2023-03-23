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«Ничего нового «Авангард» не предложил». И. Воробьёв — о поражении «Металлурга» в серии

«Ничего нового «Авангард» не предложил». И. Воробьёв — о поражении «Металлурга» в серии
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итог серии с омским «Авангардом» (0-4).

«Авангард» с победой, они были в деталях лучше. Прежде всего в реализации, наказывали нас за малейшую ошибку. Мы свой атакующий потенциал до конца не смогли раскрыть из-за того, что соперник очень плотно играл. У нас большинство бросков пришлось в них.

«Авангард» играл так же, как в прошлогодних сериях. В прошлом году мы просто смогли пробить их вязкую оборону, а сейчас нет. Плюс парень у них добавился, Владимир Ткачёв. Он – мастер. Ничего нового «Авангард» нам не предложил», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в истории магнитогорского клуба это первый случай, когда клуб проиграл серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 0-4.

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