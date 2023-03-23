Результаты матчей плей-офф КХЛ 23 марта, турнирная сетка
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23 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две встречи второго раунда плей-офф.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Таким образом, «Авангард» выиграл в серии плей-офф с сухим счётом 4-0. «Ястребы» в финале Восточной конференции сыграют с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Грицюк, Бродхёрст) – 00:48 (5x5) 1:1 Дронов (Лайпсик, Кёрран) – 10:46 (5x3) 1:2 Буше (Найт, Белов) – 28:28 (5x5) 1:3 Буше (Найт, Ткачёв) – 46:41 (5x5) 1:4 Бродхёрст (Сведберг, Демченко) – 57:56 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Сергеев) – 06:48 (5x5) 1:1 Елесин (Иванов, Никулин) – 35:15 (5x5) 1:2 Карнаухов (Светлаков) – 41:53 (5x5) 1:3 Каменев (Плотников, Окулов) – 59:57 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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