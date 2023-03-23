Результаты матчей плей-офф КХЛ 23 марта, турнирная сетка

23 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Были проведены две встречи второго раунда плей-офф.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Таким образом, «Авангард» выиграл в серии плей-офф с сухим счётом 4-0. «Ястребы» в финале Восточной конференции сыграют с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Локомотив» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.