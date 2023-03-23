«Авангард» — в финале Востока! Там его ждёт звёздная битва с «Ак Барсом»?

После трёх матчей в серии между «Металлургом» и «Авангардом» омичи вели со счётом 3-0. Конечно, вытаскивать серии при таком счёте сложно, но в «Металлургу» никогда не сдаются и бьются до последнего. Омск побеждал прежде всего за счёт того, что мощно выглядели легионеры команды: Буше, Найт. Отлично справляется с ролью второго центра Бродхёрст. У «Магнитки» Майе, Лайпсик и Карри явно не дорабатывают, а лучше всех выглядит вратарь Паскуале. Правда, в одиночку отрабатывать тяжело.

Кроме того, у «ястребов» сильнее игра в спецбригадах. Особенно здорово работает большинство. В плей-офф мелочей не бывает, поэтому всё это играет ключевую роль, в итоге сказывающуюся на результате.

«Во многих компонентах были лучше соперника. Но в реализации «Авангард» был лучше. Нам предстоит теперь самая важная игра сезона. Надо выгрызать её зубами и цепляться за серию. В овертайме они выглядели посвежее, да. Это не оправдание, а факт. Тут всё превратилось в кто кого переменяет, кто кого на смене поймает. Мне это не очень нравится, но это жизнь», — говорил на пресс-конференции после третьей игры главный тренер уральцев Илья Воробьёв.

Больше права на ошибку у «Металлурга» не было. В отчётном противостоянии в Магнитогорске омичи забили уже на 48-й секунде. Грицюк вошёл в зону и набросил на пятак, а Толчинский накатил и с лёта послал шайбу в сетку. Тут даже Паскуале оказался бессилен.

Хозяева ответили в большинстве после удалений Сведберга и Белова. Уральцы расположились в чужой зоне. Карпов сделал поперечный перевод на правый фланг, а Дронов в касание вколотил шайбу в ближний угол. Демченко не успел переместиться.

Во второй двадцатиминутке за дело снова взялась связка Найт — Буше. Канадец прорвался по правому флангу, собрал на себя троих соперников и сделал перевод в центр, а Рид в касание послал шайбу в дальний угол. Разыграно всё как по нотам. К слову, результативность «Металлурга» во вторых периодах на домашней площадке в марте до сих пор составляет 0% (0 голов/54 броска).

В третьем отрезке встречи разыгравшийся Буше оформил дубль, а четвёртая шайба от Бродхёрста влетела уже в пустые ворота. 4:1 – с таким счётом «Авангард» выиграл четвёртый матч, а вместе с ним и всю серию.

«Металлург» впервые в своей истории проиграл серию плей-офф с сухим счётом.

Также «Металлург» впервые в своей истории проиграл 40 матчей за сезон (регулярный чемпионат + плей-офф), установив новый антирекорд клуба. Предыдущий антирекорд – 38 поражений (сезон-2019/2020). Кроме того, уральский клуб во второй раз в своей истории завершил сезон с минусовым показателем побед/поражений: 39 побед – 40 поражений. В свою очередь «Авангард» в четвёртый раз в истории КХЛ вышел в финал Востока. Для омичей это будет третий финал конференции за последние пять лет. Теперь команде Михаила Кравеца предстоит битва с «Ак Барсом»? Похоже, всё идёт к этому.