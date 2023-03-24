Гол Торопченко помог «Сент-Луису» одолеть «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).
Счёт в матче был открыт уже на первой минуте встречи — Симон Эдвинссон вывел «Детройт» вперёд. На второй минуте усилиями Джейка Уолмана «Ред Уингз» удвлоили преимущсевто в счёте. В середине первого периода благодаря броску Алексея Торопченко «Сент-Луис» сократил отставание в счёте.
Во втором периоде «Блюз» удалось забросить в ворота «Детройта!» сразу три шайбы — отличились Брэйден Шенн, Сэмми Бле и Джейк Нейборс.
Точку в матче на 58-й минуте встречи поставил Алекс Чиассон, сокративший отставание «Детройта» в счёте, однако на большее хозяев льда не хватило.
Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Сент-Луиса».
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