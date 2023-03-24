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Гол Торопченко помог «Сент-Луису» одолеть «Детройт»

Гол Торопченко помог «Сент-Луису» одолеть «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей льда со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).

Счёт в матче был открыт уже на первой минуте встречи — Симон Эдвинссон вывел «Детройт» вперёд. На второй минуте усилиями Джейка Уолмана «Ред Уингз» удвлоили преимущсевто в счёте. В середине первого периода благодаря броску Алексея Торопченко «Сент-Луис» сократил отставание в счёте.

Во втором периоде «Блюз» удалось забросить в ворота «Детройта!» сразу три шайбы — отличились Брэйден Шенн, Сэмми Бле и Джейк Нейборс.

Точку в матче на 58-й минуте встречи поставил Алекс Чиассон, сокративший отставание «Детройта» в счёте, однако на большее хозяев льда не хватило.

Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Сент-Луиса».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Эдвинссон (Истерли, Задина) – 00:38 (5x5)   2:0 Уолман (Перрон, Кубалик) – 01:28 (5x5)   2:1 Торопченко (Уокер, Питлик) – 09:53 (5x5)   2:2 Шенн (Кайру, Бортуццо) – 23:31 (5x5)   2:3 Бле (Парэйко, Росен) – 32:40 (5x5)   2:4 Нейборс (Бортуццо) – 34:08 (5x5)   3:4 Чиассон (Рэймонд, Ларкин) – 57:44 (6x5)
Кто победит в основное время?
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