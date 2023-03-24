«Снимаю перед ним шляпу». Бриндамор похвалил Шестёркина за игру в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор похвалил вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Россиянин отразил 29 из 30 бросков по воротам, помог «Рейнджерс» одержать победу со счётом 2:1 и был признан первой звездой матча.
«Их вратарь сделал несколько действительно больших сейвов. Снимаю перед ним шляпу. Безусловно, мы знаем, как играет эта команда. Отличная, мастеровитая команда с великолепным вратарём», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Шестёркин одержал 33 победы в 52 матчах с процентом отражённых бросков 91,4%. «Рейнджерс» одержали семь побед в последних девяти матчах.
Напомним, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 2:1.
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