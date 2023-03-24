Агент Андрея Кузьменко отреагировал на историческое достижение своего клиента в НХЛ

Дэн Мильштейн, агент нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко, прокомментировал достижение своего клиента в сегодняшнем матче с «Сан-Хосе» (7:2). Россиянин забросил свою 35-ю шайбу в сезоне и превзошёл рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне в составе «Кэнакс».
«Очень рад за Андрея. Контракт на следующий сезон подписан. Как сказал Павел Дацюк, контракт надо не подписать, а отработать.
Желаю Андрею в следующем сезоне хорошо подготовиться и превзойти достижение этого сезона, не останавливаться, прогрессировать с каждой игрой и быть каждый день лучше, чем он был вчера», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в конце января «Кэнакс» подписали с россиянином двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в $ 5,5 млн.
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