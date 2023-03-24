Бабаев: сезон «Металлурга» был битвой одного Воробьёва против всех

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал сухое поражение «Металлурга» в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции с «Авангардом». Магнитогорский клуб впервые в своей истории в КХЛ проиграл серию плей-офф со счётом 0-4.

«Вы же видели, что сезон у «Металлурга» получился рваным — то густо, то пусто. То они показывали очень приличный и сильный хоккей, то потом у них случился провал. Объяснений здесь можно искать много. Руководство клуба пыталось пробовать что-то изменить в тренерском штабе, чтобы кто-то помог Воробьёву. Для меня все это казалось битвой одного Воробьёва против всех, против других тренеров. Слаженности в тренерском штабе я не увидел, чтобы Воробьёву помогли.

Думаю, нет больших вопросов только к тренеру вратарей. Не стал бы во вратарей «Магнитки» бросать камни. Мы привыкли, что команда показывает интересный, хороший хоккей, но в последних играх видели безволие. Самое печальное, что даже при счёте 1:3 в последней игре никакой воли от большинства игроков я лично не увидел. Здесь уже трудно сказать почему, не зная внутренней кухни.

Тренер недонастроил людей, или ещё какие-то факторы. После первых двух игр, когда счёт в серии был 0:2, мы с Мишей Фисенко спорили. Я говорил, что у вас шансов нет, вы ничего не выиграете, а он отвечал, что мы их пройдём. Он так оптимистично и с пеной у рта доказывал, что они Омск обыграют. Я сам видел, как в последней игре он старался очень сильно нагнетать, пытался что-то сделать, у меня к нему вопросов нет.

Реализация у Омска, конечно, была намного лучше, они делали меньше лишнего, там не было суеты. «Авангард» дожал их на классе. Я бы даже не говорил про дисциплину, Омск дожал их именно на классе», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

«Металлург» завершил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на пятом месте в таблице Восточной конференции. Также «Металлург» впервые в своей истории проиграл 40 матчей за сезон (регулярный чемпионат + плей-офф), установив новый антирекорд клуба. Предыдущий антирекорд – 38 поражений (в сезоне-2019/2020). «Магнитка» во второй раз в своей истории завершила сезон с отрицательным показателем побед/поражений: 39 побед – 40 поражений.