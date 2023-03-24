Играли, когда хотели. Почему «Металлург» бесславно закончил сезон КХЛ?

Леонид Вайсфельд недавно одним предложением фактически суммировал сезон двух команд: все ждали, пока проснётся «Металлург» и посыплется «Торпедо» — не случилось ни того, ни другого. Хотя эти клубы по факту закончили сезон одинаково, сухими поражениями во втором раунде, ощущение эти команды оставили противоположное. Если говорить кратко, то всё это время «Металлург» казался командой настроения — и в плей-офф этого настроения просто не оказалось.

Никто официально не сказал, что Илья Воробьёв покинет клуб, но потенциальных преемников начали обсуждать уже пару недель назад. Какое-то время в фаворитах ходили Евгений Корешков и Андрей Разин, одни из лидеров легендарной «Магнитки» конца века, но в последние дни в фавориты гонки, если верить заголовкам, внезапно вырвался Дмитрий Квартальнов. О том, что Илья Петрович продолжит работу после 0-4, как-то пока никто и не заикается — и это хороший повод вcпомнить о том, как тренер провёл свой второй срок в «Металлурге».

Это уже как-то забылось, но после развала тройки Коваржа и отъезда нескольких молодых игроков в Северную Америку в клубе попытались провести некое подобие перестройки. Её архитектором был назначен Йозеф Яндач — по какой причине им стал именно чех, никто не объяснил. Местным СМИ Яндач позже рассказывал, что в октябре 2018-го «владелец клуба» (то есть почти наверняка Виктор Рашников) был поражён, что в составе есть форвард, который забил лишь один гол, и заявил, что на такое смотреть не хочет. Команда на тот момент шла шестой на Востоке, и чех был уверен, что выжимал всё возможное.

Илья Воробьёв Фото: РИА Новости

Тогда «Магнитка» вылетела в первом раунде, летом 2019-го клуб совершил одну из самых масштабных и одновременно бестолковых закупок в истории КХЛ, подписав почти десяток свободных агентов с громким именем. Яндач на старте сезона проиграл два матча из трёх, и в клуб вернулся Илья Воробьёв. За несколько месяцев до этого его сборная поразила всех на ЧМ-2019 креативной игрой, но старт у побрившегося наголо тренера получился провальным: «старички» откатились на последнее место.

После такого Илья Петрович вернулся к тактическим настройкам, больше напоминавшим о Петре Ильиче, и за счёт скучного, но эффективного стиля всё-таки команду в плей-офф вывел. В первом раунде противостояние с «Барысом» выглядело интригующим хотя бы по уровню таланта, но более системная команда Андрея Скабелки прошла сравнительно спокойно.

Летом 2020-го «Магнитка» снова поменяла много народу, в Магнитогорск приехали хорошо знакомые Воробьёву по работе в СКА Прохоркин, Плотников и Карпов. Получилось что-то совсем странное: команда играла, когда хотела, чередовала концерты и провалы, а сам тренер якобы был на грани отставки осенью: спас камбэк с 1:4 с безнадёжным в том чемпионате «Нефтехимиком».

Плей-офф и серия второго раунда с «Авангардом» по факту получилась продолжением регулярки, «Магнитку» шатало туда-сюда. Одна и та же команда за две недели сначала в великолепном стиле с агрессивным прессингом выиграла первый матч (5:2), безвольно проиграла третий (0:3), развалила соперника в четвёртом (7:1) и получила суммарные 1:9 в пятой и шестой играх. Как писал один из коллег, в шестой игре было «ощущение, будто команда в полном составе попадала с лестницы» — и вот всю серию «Металлург» так и качался.

Наконец, год назад «Металлург» чётко пересобрал состав, подобрав «советских канадцев» Лайпсика и Майе, выменяв технарей типа Коростелёва и Зернова, и начал выносить всю лигу разящими контратаками. После первых двух ударных месяцев команда подсдала, но в плей-офф снова вернулась к старой форме. Если вы вспомните, допустим, третий матч финала, то в нём «Металлург» уничтожал ЦСКА прессингом и готовностью превратить любую потерю соперника в опасную контратаку — и куда-то всё это делось в концовке пятого матча. Шестую и седьмую игры финала «Магнитка» провела словно на автопилоте и отдала сопернику практически выигранный кубок.

Финал ЦСКА — «Металлург» Фото: РИА Новости

И ведь в этом сезоне ничего не поменялось, хотя почти весь костяк был сохранён, к нему добавились интересные ветераны. Возникало ощущение, что «Магнитку» весь год заставляли играть из-под палки, а люди особо не хотели выходить на лёд. Впрочем, зачастую игроки настраивались на топ-клубы и обыгрывали их: в календарном 2023-м «Металлург» обыграл СКА, «Ак Барс», «Локомотив», но уступил «Сочи», «Барысу», дважды «Нефтехимику» и «Витязю».

Если раньше «Металлург» чередовал средние матчи и игры-концерты, то потом концерты стали ограничиваться не то что отдельными матчами, а отрезками игр, после которых шли лютые провалы. Если брать этот второй раунд, то домашние матчи «Магнитки» — какой-то апогей безэмоциональности, в последние десять минут четвёртой игры, когда терять было вообще нечего, команда выглядела абсолютно потухшей и утыкалась в блок «Авангарда» под свист трибун.

И это на самом деле и есть ключевой вопрос к Илье Петровичу, а не какие-то тактические нюансы. Как получается так, что уже третий год подряд «Металлург» на решающие матчи сезона берёт самоотвод, а у хоккеистов всё валится из рук в критический момент? Конечно, всего полторы недели назад «Магнитка» умудрилась на зубах вытащить серию с «Автомобилистом», но ей противостояла редкая команда с ещё меньшим запасом прочности, которая при 3:1 начала совсем сильно прижиматься к воротам. Кстати, чисто как тренер Воробьёв тогда произвёл важные изменения, когда перетасовал тройки.

А вот как тренер-мотиватор и тренер-психолог Воробьёв третий год подряд, судя по всему, терпит неудачу. Либо игроки его не слышат, либо методы Ильи Петровича с этой группой хоккеистов уже не работают — в любом случае оба варианта печальны. Да, есть много слухов о грызне в высшем руководстве команды, но разве они продолжались все три этих сезона? В этом плане слухи о Квартальнове даже логичны — у него-то точно безразличия не будет, правда, все могут довольно устать от накачки.

Можно говорить, что «Металлург» погубила чехарда с помощниками, и тот же Артём Чубаров, который пришёл рулить атакой и большинством, не смог дотянуться до Марка Френча (недавно стал тренером года в Германии). Однако даже на хорошем большинстве нельзя вытянуть команду, которая играет, когда хочет, и из-за этого чаще всего не играет даже на 50% от своих возможностей.

Илья Воробьёв и Марк Френч Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Судьба тренера «Металлурга» снова в руках Виктора Рашникова. За основным владельцем ММК закрепилась репутация человека, который в случае неудачи может выгнать практически всех — тем более после того, как клуб вляпался в историю, впервые получив 0-4. Однако у Воробьёва контракт ещё на год с весьма солидной компенсацией: но, по данным некоторых телеграм-каналов, эта компенсация платится лишь в том случае, если Воробьёв не найдёт работу на новый сезон.

Перемены в составе «Магнитки» всё равно неизбежны: вряд ли будут продлены контракты со многими игроками старше 30, которые откровенно разочаровали в регулярке. В новом сезоне пора давать больше игрового времени Юрову, давать шанс отлично игравшему в «Амуре» Гребёнкину, плюс постепенно подтягивать лидеров молодёжки Канцерова и Квочко. «Магнитку» ждёт мини-перезагрузка — а Илье Петровичу, возможно, надо взять творческий отпуск либо же принять новый вызов. Тренерский рынок в России небогат, расклад по рулевым на следующий сезон хаотичен, так что легко представить, что на одного из самых опытных специалистов КХЛ даже после 0-4 будет спрос.