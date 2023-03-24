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Овечкин обошёл легендарных Марио Лемье и Рэя Бурка по количеству сезонов с 70+ очками

Овечкин обошёл легендарных Марио Лемье и Рэя Бурка по количеству сезонов с 70+ очками
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Российский форвард набрал 70-е и 71-е очко в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)   5:0 Карлсон (Бекстрём, Строум) – 41:04 (5x4)   5:1 Зайцев (Дикинсон, Джонсон) – 43:08 (5x5)   6:1 Овечкин – 54:56 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин проводит 13-й сезон в карьере с 70+ результативными баллами. По этому показателю россиянин вышел на девятое место в истории лиги. Нападающий сравнялся с рядом известных и легендарных хоккеистов: Марком Мессье, Дэйлом Хаверчуком, Филом Эспозито, Стэном Микитой, Сидни Кросби и Жильбером Перро. Больше сезонов с 70+ очками на счету Стива Айзермана, Джо Сакика (у обоих — по 14), Матса Сундина, Яромира Ягра (у обоих — по 15), Марселя Дионна, Рона Фрэнсиса (у обоих — по 16), Уэйна Гретцки (17) и Горди Хоу (18).

Отметим, что Овечкин обошёл таких легенд НХЛ, как Марио Лемье, Адам Оутс, Рэй Бурк и Яри Курри (у всех — по 12).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.

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