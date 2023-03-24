Овечкин обошёл легендарных Марио Лемье и Рэя Бурка по количеству сезонов с 70+ очками

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Российский форвард набрал 70-е и 71-е очко в нынешнем сезоне.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин проводит 13-й сезон в карьере с 70+ результативными баллами. По этому показателю россиянин вышел на девятое место в истории лиги. Нападающий сравнялся с рядом известных и легендарных хоккеистов: Марком Мессье, Дэйлом Хаверчуком, Филом Эспозито, Стэном Микитой, Сидни Кросби и Жильбером Перро. Больше сезонов с 70+ очками на счету Стива Айзермана, Джо Сакика (у обоих — по 14), Матса Сундина, Яромира Ягра (у обоих — по 15), Марселя Дионна, Рона Фрэнсиса (у обоих — по 16), Уэйна Гретцки (17) и Горди Хоу (18).
Отметим, что Овечкин обошёл таких легенд НХЛ, как Марио Лемье, Адам Оутс, Рэй Бурк и Яри Курри (у всех — по 12).
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.
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