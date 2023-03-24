Тамбиев: «Адмирал» выходит не играть, а побеждать. Не знаю, что такое право на ошибку

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (2:1, 2-3).
«У «Ак Барса» появился страх реализации моментов, когда в воротах Серебряков? Согласен. Я с вами всегда согласен. И «Ак Барс» играл лучше. Установки дополнительные Серебрякову? Нет, не давались. Всё в рабочем режиме.
Плей-офф — это другое соревнование. Мы знаем, кто играет против нас. Много что хочется сказать, но сезон продолжается, и я буду аккуратен со словами. По поводу седьмого матча давайте подождём, всё-таки у «Ак Барса» матч-пойнт ещё один.
Лучший матч Серебрякова в карьере? Думаю, лучший у него ещё впереди. Право на ошибку? Я таких слов вообще не знаю. Что это значит? Есть игра, 60 минут, можно ошибиться и исправиться. Мы выходим не играть, а побеждать – такая философия у «Адмирала», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 марта 2023
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