Будет ли седьмой матч в серии «Ак Барс» — «Адмирал»?

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Благодаря этому успеху дальневосточная команда сократила отставание в серии — 2-3.

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Напомним, первая встреча завершилась победой «Ак Барса» (3:2), вторая также осталась за казанцами (2:1). В третьем матче дальневосточники с минимальным счётом в овертайме переиграли соперников. Четвёртая встреча закончилась в дополнительное время победой «Ак Барса» (2:1).