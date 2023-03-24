Фантастика в КХЛ! Героический вратарь помог «Адмиралу» второй раз остановить «Ак Барс»

Накануне в Континентальной хоккейной лиге определился второй клуб, пробившийся в полуфинальную стадию плей-офф, и заодно первый участник финала Восточной конференции. Этим клубом стал омский «Авангард», который за четыре матча убрал со своего пути магнитогорский «Металлург» и присоединился к СКА в следующем раунде, где соперником команды Михаила Кравца уже сегодня мог стать «Ак Барс».

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова вернулись в Казань с вполне удовлетворительным результатом поездки на Дальний Восток. Оба выездных матча с «Адмиралом» завершились за пределами основного времени, но если в первой встрече во Владивостоке в овертайме отличились хозяева (1:0 ОТ), то спустя двое суток успех праздновали гости (1:2 ОТ). Благодаря точному броску Александра Радулова казанцы захватили преимущество в серии 3-1 и получили шанс уже в пятницу дополнить состав участников финала Востока КХЛ.

Вообще в нынешнем сезоне с учётом регулярного чемпионата «Ак Барс» и «Адмирал» провели между собой восемь матчей, и в семи случаях исход встречи решала одна шайба в ту или иную сторону. Лишь однажды казанцы переиграли соперника с преимуществом в три шайбы – произошло это в заключительной очной встрече этих команд в регулярке. В плей-офф же все четыре предыдущих сыгранных матча неизменно завершались с разностью в одну шайбу.

Для «Адмирала» в пятом матче серии на кону стоял вопрос продолжения сезона. Одержавший в нынешнем сезоне целый ряд сенсационных побед и добившийся исторического выхода во второй раунд плей-офф приморский клуб в случае успеха в Казани мог затянуть серию и вернуть противостояние на домашний лёд. Тогда как в планы «Ак Барса» дополнительная экскурсия во Владивосток явно не входила. Слишком злую шутку подобные перелёты могли сыграть с командой Билялетдинова в следующем раунде, в который в этом случае ещё надо было бы выйти.

Исходя из общего нерезультативного характера серии и того, какие ставки у команд были на этот матч, неудивительно, что первый период выдался безголевым. На протяжении большей части стартовой трети гости смотрелись заметно активнее и в какой-то момент даже перебрасывали хозяев более чем в два раза (5:11 по броскам в створ), но последние минуты прошли с явным преимуществом «Ак Барса», и теперь уже Никите Серебрякову пришлось основательно потрудиться, чтобы удержать нули на табло.

Нагнетать события у чужих ворот хозяева продолжили на старте второй двадцатиминутки. Ровно к середине матча уже превосходство «Ак Барса» по броскам в створ было подавляющим – 21:12. Но всё кардинальным образом изменилось после удаления Дмитрия Воронкова. В меньшинстве казанцы отбились, однако следующие две минуты стали для них роковыми.

Сначала «моряки» провели быструю атаку, Тимур Билялов справился с броском Даниила Гутика в упор, после чего шайба от борта отскочила обратно к воротам, попала в Билялова и предательским для голкипера образом заползла за ленточку. Арбитры первоначально даже не зафиксировали пересечение линии, но после видеопросмотра взятие ворот было установлено.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

А через две минуты владивостокцы в контратаке выкатились втроём на одного. Антон Берлёв получил передачу от Николая Чебыкина, моментально отдал обратно на пятак, где сам Чебыкин и разобрался с Биляловым в ближнем бою, упрочив преимущество гостей в счёте. Как для Даниила, так и для Николая заброшенные шайбы стали первыми за карьеру в плей-офф КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Разозлённые столь неожиданным для себя поворотом событий хозяева бросились в нападение и буквально обрушили шквал атак на ворота Серебрякова, но проводящий просто выдающийся сезон российский голкипер отбился. Только во втором периоде Никита отразил 22 броска, а по итогам 40 минут на его счету было 33 сейва.

Судя по настрою игроков казанцев, больше всего возвращаться во Владивосток не хотелось Александру Радулову. В начале третьего периода лидер «Ак Барса», недовольный неудачной игрой в большинстве, ушёл на скамейку запасных и несколько раз в ярости захлопнул дверцу. В одном из этих моментов нападающий даже зацепил одноклубника Артёма Галимова, стоявшего рядом.

А затем именно Радулов и отыграл одну шайбу. В следующем большинстве казанцы расположились в зоне: Александр продвинулся по левому флангу и бросил с кистей — шайба попала в клюшку Колби Уильямсу и влетела под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этому голу Александр стал четвёртым игроком в истории КХЛ, которому удалось набрать 100+ очков в розыгрышах Кубка Гагарина. Рекорд лиги принадлежит Сергею Мозякину (172), второе место занимает Данис Зарипов (128), а топ-3 замыкает Вадим Шипачёв (118).

У Казани оставалось больше 8,5 минуты на спасение, но пробить Серебрякова снова не удалось, в том числе и в ещё одном большинстве. Отразивший в результате 49 бросков невероятный голкипер помог «Адмиралу» одержать гостевую победу и продлить приморскую сказку. «Ак Барс» по-прежнему впереди в серии (3-2), однако следующий матч пройдёт во Владивостоке (26 марта).