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Гол Шангаровича не помог «Нью-Джерси» в матче с «Баффало»

Гол Шангаровича не помог «Нью-Джерси» в матче с «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:4 (3:2, 2:0, 0:2).

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте — отличился Дилан Козенс, выведя хозяев льда вперёд. Всего через 40 секунд Тейдж Томпсон удвоил преимущсетво «Сэйбрз», однако усилиями Егора Шангаровича ещё через две минуты «Дэвилз» отыграли одну шайбу.

На 11-й минуте Джек Куинн забросил третью шайбу «Баффало» в этом матче, однако до перерыва Кевин Баль вновь сократил отставание.

Во втором периоде голы залетали только в ворота «Нью-Джерси» — дубль оформил Алекс Так.

В третьем периоде гости были близки к тому, чтобы отыграться, однако запала их хватило лишь на длве шайбы — Джек Хьюз оформил дубль.

Итоговый счёт встречи — 5:4 в пользу «Баффало».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Паризе (Фэшинг) – 13:37 (5x5)   1:1 Годро (Рослович, Дженнер) – 24:58 (5x4)   1:2 Нельсон (Палмьери) – 25:30 (5x5)   2:2 Фуди (Рослович) – 28:59 (5x5)   3:2 Джонсон – 37:06 (5x5)   4:2 Робинсон (Бемстрём, МакКаун) – 37:46 (5x5)   4:3 Палмьери (Пелеч, Мейфилд) – 43:34 (5x5)   4:4 Нельсон (Хорват, Добсон) – 48:00 (5x4)   5:4 Дженнер (Боквист, Годро) – 60:40 (4x3)
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