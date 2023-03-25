Гол Шангаровича не помог «Нью-Джерси» в матче с «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:4 (3:2, 2:0, 0:2).
Счёт в матче был открыт на седьмой минуте — отличился Дилан Козенс, выведя хозяев льда вперёд. Всего через 40 секунд Тейдж Томпсон удвоил преимущсетво «Сэйбрз», однако усилиями Егора Шангаровича ещё через две минуты «Дэвилз» отыграли одну шайбу.
На 11-й минуте Джек Куинн забросил третью шайбу «Баффало» в этом матче, однако до перерыва Кевин Баль вновь сократил отставание.
Во втором периоде голы залетали только в ворота «Нью-Джерси» — дубль оформил Алекс Так.
В третьем периоде гости были близки к тому, чтобы отыграться, однако запала их хватило лишь на длве шайбы — Джек Хьюз оформил дубль.
Итоговый счёт встречи — 5:4 в пользу «Баффало».
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