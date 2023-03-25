Генеральный директор «Лады» объяснил, зачем клуб собирается вернуться в КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв объяснил, почему тольяттинский клуб должен играть в КХЛ.
«Зачем «Ладе» вступление в КХЛ? «Я бы сформулировал вопрос иначе: «Почему «Лада» вышла из КХЛ?» Это клуб, который всегда играл только в элите, в элитных дивизионах, в какой бы форме они ни были. Клуб существует 47 лет, и то, что он вываливался в Вышку на восемь… Можете посчитать: мы всегда были в элите, всегда. То, что мы возвращаемся, я считаю, это закономерный итог. Никаких разногласий, разночтений тут быть не может. Мы просто-напросто стремимся занять своё место как клуб с историей и традициями», — сказал Чеботарёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчук.
Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
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