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Руководитель «Лады» оценил, насколько изменится команда в случае вступления в КХЛ

Руководитель «Лады» оценил, насколько изменится команда в случае вступления в КХЛ
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв сообщил, что клуб усилит свой состав в случае выступления в КХЛ в следующем сезоне.

«Команда, безусловно, будет другая, потому что у нас будут подбираться игроки кахаэловского уровня. Для того чтобы полностью укомплектовать команду игроками КХЛ, нужно быть в этом трансферном рынке. Находясь в Вышке, подготовить команду с точки зрения подбора игроков — вообще нереально. Я думаю, что на это уйдёт не один сезон. Но ничего страшного: «Лада» переживала и худшие времена», — сказал Чеботарёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчук.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

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