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Гендиректор «Лады» рассказал, может ли «АвтоВАЗ» снова остановить финансирование команды

Гендиректор «Лады» рассказал, может ли «АвтоВАЗ» снова остановить финансирование команды
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв выразил уверенность в том, что главный спонсор клуба «АвтоВаз» будет стабильно финансировать команду.

«Прошлой весной «АвтоВАЗ» ушёл в корпоративный отпуск и приостановил финансирование команды, насколько уверен в том, что это не повторится? Я в этом уверен, потому что в прошлый период наложились два очень серьёзных обстоятельства — последний год пандемии и начало СВО, в связи с которой были ужесточены санкции. Были проблемы с комплектующими. На сегодняшний день, насколько мне известно, предприятие работает стабильно. Я надеюсь, что такого не повторится», — сказал Чеботарёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

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