«Важно максимально насытить КХЛ». Андрей Назаров выступил за масштабное расширение лиги

Известный тренер Андрей Назаров считает, что КХЛ необходимо существенно увеличить количество клубов в лиге.

«Надо серьёзно заняться насыщением хоккея в собственных городах. Нужен клуб КХЛ в Красноярске, обязательно возвращать Новокузнецк, Тольятти уже на подходе.

Посмотрите, как прогрессирует Дальний Восток. Можно там создать третий клуб, вспомните «Сахалинских Акул». В Питере явно напрашивается второй клуб в КХЛ, город с такой инфраструктурой и возможностями давно созрел для этого. В Москве, я думаю, и так достаточно команд, тем более что рядом есть ещё и подмосковный «Витязь». Вполне можно сделать хоккейный клуб под КХЛ в Калининграде, на Западе нашей большой страны. Важно максимально насытить свой чемпионат, ресурсов, в том числе в географическом плане, хватает. В братской Беларуси тоже не помешает вторая сильная команда в КХЛ, как и в многоуважаемом Казахстане.

Откуда брать игроков? Подключать больше молодёжи, делать новую систему соревнований с плей-ин, чтобы у низших команд были дополнительные шансы попасть в плей-фф. Россия — страна огромных возможностей, развиваться есть куда. Хоккейных школ, как в том же Ярославле или моём родном Челябинске, достаточно, но нужно строить ещё. Соответственно, после расширения лиги придётся увеличивать количество игр, но на фоне международной изоляции это будет только в плюс. У людей будет больше возможности ходить на хоккей практически в любом регионе страны», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.