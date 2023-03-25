«Важно максимально насытить КХЛ». Андрей Назаров выступил за масштабное расширение лиги

Известный тренер Андрей Назаров считает, что КХЛ необходимо существенно увеличить количество клубов в лиге.
«Надо серьёзно заняться насыщением хоккея в собственных городах. Нужен клуб КХЛ в Красноярске, обязательно возвращать Новокузнецк, Тольятти уже на подходе.
Посмотрите, как прогрессирует Дальний Восток. Можно там создать третий клуб, вспомните «Сахалинских Акул». В Питере явно напрашивается второй клуб в КХЛ, город с такой инфраструктурой и возможностями давно созрел для этого. В Москве, я думаю, и так достаточно команд, тем более что рядом есть ещё и подмосковный «Витязь». Вполне можно сделать хоккейный клуб под КХЛ в Калининграде, на Западе нашей большой страны. Важно максимально насытить свой чемпионат, ресурсов, в том числе в географическом плане, хватает. В братской Беларуси тоже не помешает вторая сильная команда в КХЛ, как и в многоуважаемом Казахстане.
Откуда брать игроков? Подключать больше молодёжи, делать новую систему соревнований с плей-ин, чтобы у низших команд были дополнительные шансы попасть в плей-фф. Россия — страна огромных возможностей, развиваться есть куда. Хоккейных школ, как в том же Ярославле или моём родном Челябинске, достаточно, но нужно строить ещё. Соответственно, после расширения лиги придётся увеличивать количество игр, но на фоне международной изоляции это будет только в плюс. У людей будет больше возможности ходить на хоккей практически в любом регионе страны», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 25 марта 2023
-
12:52
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:35
-
09:15
-
08:50
-
08:24
-
08:00
-
06:39
-
04:51
-
04:47
-
03:57
-
03:35
- 24 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:34
-
23:20
-
23:09
-
23:06
-
23:04
-
23:00
-
22:38
-
22:37
-
22:36
-
22:33
-
22:30
-
22:08
-
21:51