На Кузбассе открыли самую многострадальную арену страны. Теперь «Кузня» вернётся в КХЛ?

Вчера, 8 февраля, в Новокузнецке после капитального ремонта открылась «Арена Кузнецких металлургов». Первыми на обновлённом стадионе сыграли «Легенды хоккея» во главе с Вячеславом Фетисовым и команда Ночной хоккейной лиги Кузбасса.

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У главного входа в арену открыли памятник Олегу Короленко – капитану и ключевому хоккеисту местного «Металлурга» в 1960-е. После окончания спортивной карьеры Короленко работал в обжимном цехе Кузнецкого металлургического комбината и параллельно тренировал детскую команду. С 2020 года арена носит имя Короленко.

Как и до реконструкции, стадион вмещает около 7000 зрителей. В ходе ремонта обновили фасады и оборудование, полностью поменяли инженерные сети, изменили внутреннюю отделку и благоустроили прилежащие территории. «Непросто нам дался этот объект. Мы вынуждены были сменить подрядчика. Много ошибок было сделано, задержка была», – рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв программе «Вести. Кузбасс».

На ремонт арены, как ранее заявляли власти региона, выделили 3,2 млрд рублей. О начале реконструкции объявили в мае 2019 года, однако работы начались лишь 11 месяцев спустя. По первоначальному плану реконструкция должна была завершиться осенью 2020-го. Запуск спорткомплекса в эксплуатацию несколько раз откладывали из-за необходимости проведения новых работ.

Открытие «Арены Кузнецких металлургов» после реконструкции в Новокузнецке Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Во время ремонта «Металлург», выступающий в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), играл на другом новокузнецком стадионе – частном спорткомплексе «Кузнецкий лёд» на 350 человек. Но предстоящий плей-офф команда проведёт в подмосковном Чехове. И старая, и реконструированная арены примут соревнования в рамках Международных спортивных игр «Дети Азии».

Отсутствие «Металлурга» в Новокузнецке на время решающего отрезка сезона – большое разочарование для местных болельщиков. В нынешней регулярке «Кузня» на хорошем ходу: команда занимает второе место в турнирной таблице и всерьёз претендует на завоевание Кубка Петрова.

С другой стороны, у новокузнечан есть повод для сдержанной радости. Появление безопасного стадиона фактически открывает «Металлургу» путь в КХЛ. Два года назад «Чемпионат» подробно рассказывал о положении команды. Стабильное финансирование, наличие клубной вертикали, в том числе с насыщенной сетью детских школ, – тогда у «Кузни» не было проблем по этим пунктам и сейчас не прибавилось. Руководители «Металлурга» вполне определённо высказывали желание вновь вступить в КХЛ, а единственным препятствием для возвращения называли непригодный стадион.

Впрочем, исключение «Металлурга» из КХЛ было связано не только с его ареной. Зарплатный бюджет клуба не превышал 150 млн рублей, стадион лишь в редких случаях заполнялся больше чем наполовину, а за девять сезонов в лиге команда ни разу не попала в плей-офф.

При этом решение о снятии клуба с турнира получилось весьма спонтанным. В результате организация просто не успела принять меры для устранения собственных ошибок. «Те критерии, которые сегодня были озвучены, они понятны и внятны. Но они были приняты ближе к концу чемпионата, и мы до конца верили, что у нас будет время для того, чтобы исправить ту ситуацию, в которой мы находились на протяжении последнего времени. Мы до конца верили, что нам дадут ещё один год. Считаю, что решения, которые были приняты, идут вразрез с существующим регламентом», – 25 мая 2017 года, в день исключения «Металлурга» из КХЛ, говорил тогдашний генеральный директор клуба Сергей Зиновьев.

Резолюция принималась в рамках так называемой «Стратегии-2023», в которой лига обозначила свои намерения по расширению на запад. Планировалось, что к сезону-2020/2021 в КХЛ останутся только 14 российских команд, а ещё 10 будут иностранными.

Представить подобное соотношение сейчас невозможно, поэтому камбэк «Металлурга» выглядит куда более реалистично. Однако заранее обольщаться не стоит. Другой клуб ВХЛ – «Лада» – в начале ноября подал официальную заявку на вступление в лигу рангом выше. Принимать тольяттинцев с распростёртыми объятиями КХЛ не спешит. «Пока что перспективы «Лады» туманны, мы разговариваем, ведём дорожную карту, большой акцент делается на финансирование, оно должно соответствовать хорошему уровню команд КХЛ как минимум три года, – говорил в декабре президент КХЛ Алексей Морозов. – В марте будет Совет директоров, где мы принимаем состав участников. Работаем, по бюджету пока документов нет от «Лады».

Вряд ли процесс вступления «Кузни» будет другим. Но прежде чем такой процесс запустить, в клубе должны на это решиться. Пока Новокузнецк не озвучивал никаких предметных заявлений о желании снова стать частью главной российской лиги.