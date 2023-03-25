Кожевников: тренеры КХЛ сидят в обороне, волнуются за свою пятую точку. Ларионов не боится

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что все клубы КХЛ должны брать пример с «Торпедо», которое показало яркий атакующий хоккей. Нижегородский клуб под руководством Игоря Ларионова впервые с 2016 года дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил в серии со СКА в четырёх матчах.

«У нижегородцев хороший хоккей, глаза горят, но нет опыта борьбы на высшем уровне. Игроки пока не умеют справляться с напряжением, психологией, которая есть в кубковых сражениях. По сравнению со СКА они вообще юнцы. Поэтому и произошло такое развитие событий в четвёртой игре. Преимущество хозяева добыли, но хладнокровия, чтобы удержать преимущество, им не хватило.

«Торпедо» хотя бы на одну победу наиграло? Наверное, наиграло. Конечно, хотелось, чтобы они цепанули разочек. Или два. Укусили СКА. Но не сложилось. Думаю, руководство «Торпедо» должны быть довольны такой командой. Вся страна радуется, что у нас появился коллектив, который умеет играть.

Всем в КХЛ пора запомнить, что не надо в обороне сидеть. Это неинтересно смотреть. Но тренеры лиги волнуются за свою пятую точку, чтобы не проиграть и не вылететь с работы! Потому что у нас если что-то не так, сразу снимают. А Ларионов ничего не боится, поставил игру, и все влюбились в эту команду. Надеюсь, что это станет примером для других», — цитирует Кожевникова «Спорт уик-энд».

Ранее чемпион мира Андрей Николишин выразил мнение, что приверженцы оборонительного хоккея в КХЛ должны пересмотреть свои взгляды и обратить внимание на игру «Торпедо».