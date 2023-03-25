Коньков: в серии ЦСКА — «Локомотив» всё только начинается, команды достойны друг друга

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что «Локомотив» в серии полуфинала Западной конференции КХЛ с ЦСКА должен реализовывать свои многочисленные моменты, чтобы рассчитывать на итоговую победу.

«Команды достойны друг друга. В некоторых моментах на стороне «Локомотива» преимущество в атакующих действиях и в том, как команда начинает матчи. Согласно статистическим данным, ярославцы превосходят ЦСКА. Но у «армейцев» есть победный опыт. Они очень хорошо сдерживают атаки соперника.

Я считаю, что в этой серии всё только начинается. Сегодняшний матч будет очень важен для обеих команд. У «Локомотива» есть последний шанс остаться в плей-офф. Ему кровь из носу сегодня нужно выигрывать. ЦСКА же необходимо эффективно сыграть, чтобы добиться победного результата. Будет бескомпромиссный матч.

«Локомотиву» нужно продолжать действовать в своей манере, искать оплошности в обороне ЦСКА. Моментов у ярославцев – огромное количество, их надо реализовывать. Матч будет интересным. Дисциплина, терпение и игра в неравных составах сыграют в нем очень большую роль», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Текущий счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч серии пройдёт сегодня, 25 марта, в Москве. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.