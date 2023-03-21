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Результаты матчей Кубка Гагарина 21 марта, сетка плей-офф КХЛ, видеообзоры, расписание на 22 марта

Хет-трик внезапного героя и «Магнитка» на грани вылета. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня плей-офф КХЛ
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«Локомотив» вернулся в серию, а у «Авангарда» выстрелил шведский домосед и решала в овертаймах Грицюк.

21 марта в плей-офф КХЛ состоялось ещё два третьих матча в сериях Запада и Востока. Кратко подводим итоги встреч в Магнитогорске и Ярославле.

Расписание, результаты и сетка Кубка Гагарина
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Найт (Буше, Сведберг) – 05:58 (5x5)   1:1 Карпов (Майе) – 11:46 (5x5)   2:1 Дронов (Кёрран, Лайпсик) – 54:26 (5x5)   2:2 Сведберг (Буше, Ткачёв) – 55:41 (5x5)   2:3 Грицюк (Чистяков) – 64:31 (5x5)

В этой серии неизменны две вещи. Одна из них – «Авангард» быстро открывает счёт, забивая с пятачка. То, что Корбан Найт может хладнокровно завершить момент перед воротами, все прекрасно знают. А вот передача Виктора Сведберга — неординарное событие, так как защитник-гигант крайне редко набирает очки.

Но сценарий предыдущих матчей «Авангард» не продолжил, и дальше случилось ещё одно событие. Забил Максим Карпов, чья голевая засуха тянулась с середины января или больше 20 матчей! «Магнитка» впервые в серии забросила в первом периоде и впервые же его не проиграла. Вторые отрезки – конёк «сталеваров», и сегодня они тоже играли с позиции силы, но, несмотря на обилие моментов, забить не смогли.

В третьем периоде героем матча мог стать Григорий Дронов, который реализовал удаление Сведберга, но с таким трудом добытое зыбкое преимущество растворилось уже через минуту. Шведский защитник, выйдя со скамейки штрафников, забросил свою первую шайбу в 60-м матче за омичей и дебютную – в розыгрышах Кубка Гагарина вообще!

Вторая неизменная составляющая серии – победа «Авангарда» и фантастическая чуйка Арсения Грицюка в овертаймах. Проблемы «Металлурга» достигли апогея, прошлогодний финалист оказался на грани вылета.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
6 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Чехович (Каюмов, Сергеев) – 01:28 (5x4)   1:1 Мамин (Каменев, Слепышев) – 08:12 (5x4)   2:1 Чехович (Марченко, Красковский) – 10:21 (5x5)   3:1 Рафиков (Никулин, Иванов) – 23:37 (5x5)   3:2 Окулов (Плотников) – 25:25 (5x5)   4:2 Чехович (Шалунов, Сергеев) – 37:22 (5x5)   5:2 Елесин (Тесанов) – 38:04 (5x5)   6:2 Красковский (Рафиков, Марченко) – 57:39 (5x4)

Совершенно противоположным образом до сегодняшнего дня складывался полуфинал конференции для действующего чемпиона. ЦСКА в серии с «Локомотивом» мог по полматча действовать довольно сдержанно, но запас прочности, класса и опыта у команды настолько мощный, что она всё равно смогла повести 2-0.

Лейтмотив московских матчей – «Локомотив» атакует, ЦСКА забивает и выигрывает. Но сегодня железнодорожники смогли прервать эту тенденцию и порадовать своих болельщиков градом голов, а одним из главных героев неожиданно стал Иван Чехович. Нападающий, который вернулся в состав после пропуска предыдущей встречи, выстрелил хет-триком. Первые две его шайбы в первом периоде разделил гол Максима Мамина, армейцы мощно провели концовку отрезка, но после перерыва «Локомотив» прибавил, и давление на ворота принесло плоды. Рушан Рафиков пальнул со вбрасывания, создав для своей команды задел в две шайбы.

Тут же хитрым броском на это ответил Константин Окулов, но этот матч «Локомотив» отдавать уже не собирался.

Третий гол Чеховича и пушечный выстрел Александра Елесина, который забил в плей-офф впервые с 2018 года, в концовке периода фактически заложили основу для победы. Ни разу ещё Игорь Никитин не проигрывал на этой стадии сезона, когда его команда вела в три шайбы.

Ярославцы не ослабили хватку – и в концовке довели счёт до 6:2. Столько ЦСКА в этом плей-офф ещё не пропускал. И «Локомотив» за один матч забил в три раза больше, чем за предыдущие два, а Игорь Никитин прервал неудачную кубковую серию с бывшей командой, которая длилась шесть матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 22 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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