Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд ожидал, что «Ак Барс» всухую выиграет серию с «Адмиралом»

Вайсфельд ожидал, что «Ак Барс» всухую выиграет серию с «Адмиралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о ходе полуфинальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Адмиралом». В пятой встрече дальневосточная команда смогла одержать победу со счётом 2:1 и сократить отставание — 2-3. Специалист отметил, что ожидал сухой победы казанской команды. Вайсфельд предполагал, что «Ак Барс» выиграет серию со счётом 4-0.

«Если «Адмирал» в двух матчах победит и пройдёт дальше, то они будут более вымотанными? Они более вымотанные, чем все их соперники, уже после первого матча регулярного чемпионата. Мне кажется, что они уже привыкли к этому режиму, ко всем сложностям, которые у них возникают. Тамбиев в начале сезона сказал, что на разговоры о перелётах у него табу.

Каким вижу развитие этой серии? Если честно, плохой из меня прогнозист. Я думал, что в каждом матче «Адмирала» и «Ак Барса» победа будет за Казанью, но сами видите, как развернулась серия», — приводит слова Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».

Материалы по теме
Вайсфельд: Радулов в 36 лет играет с энергией, которая вызывает восхищение
Материалы по теме
Видео
«Адмирал» обыграл «Ак Барс» в Казани и сократил отставание в серии — 2-3
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023