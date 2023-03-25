Вайсфельд ожидал, что «Ак Барс» всухую выиграет серию с «Адмиралом»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о ходе полуфинальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Адмиралом». В пятой встрече дальневосточная команда смогла одержать победу со счётом 2:1 и сократить отставание — 2-3. Специалист отметил, что ожидал сухой победы казанской команды. Вайсфельд предполагал, что «Ак Барс» выиграет серию со счётом 4-0.

«Если «Адмирал» в двух матчах победит и пройдёт дальше, то они будут более вымотанными? Они более вымотанные, чем все их соперники, уже после первого матча регулярного чемпионата. Мне кажется, что они уже привыкли к этому режиму, ко всем сложностям, которые у них возникают. Тамбиев в начале сезона сказал, что на разговоры о перелётах у него табу.

Каким вижу развитие этой серии? Если честно, плохой из меня прогнозист. Я думал, что в каждом матче «Адмирала» и «Ак Барса» победа будет за Казанью, но сами видите, как развернулась серия», — приводит слова Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».