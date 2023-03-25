Вайсфельд: Радулов в 36 лет играет с энергией, которая вызывает восхищение

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре 36-летнего российского нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ с «Адмиралом» (1:2, 3-2) опытный форвард забросил единственную шайбу казанцев.
«В любой команде, в которой бы ни играл Радулов, очень многое будет зависеть лично от него. Он лидер как на льду, так и вне его пределов. Радулов в 36 лет играет с энергией, которая вызывает восхищение. Тройка Радулова показала себя, а куда пропали три оставшихся звена команды? Не сказал бы, что пропали: всё-таки второе звено неплохо сыграло, третье и четвёртое — они и должны так играть, может, где-то незаметно, более оборонительно.
Разумеется, первая тройка у «Ак Барса» просто доминирует на льду, только реализации не было. Вообще, думаю, что казанцы выполняли ту установку, которая им была поставлена тренерским штабом. Насколько я понимаю, они её выполнили, за исключением одного — реализации», — приводит слова Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».
Напомним, в пятом матче с «Адмиралом» Радулов отметился несколькими эмоциональными моментами. Среди прочего нападающий что-то на повышенных тонах говорил одноклубникам, а также случайно ударил Артёма Галимова на скамейке.
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