Журналист The Athletic рассказал, может ли «Вашингтон» обменять Евгения Кузнецова

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир рассказал, может ли «Вашингтон Кэпиталз» обменять российского нападающего Евгения Кузнецова.
«Руководство «Вашингтона» разочаровано сезоном Кузнецова. Они отчаянно нуждались в том, чтобы он начал прогрессировать, а он этого не сделал. В мае ему исполняется 31 год, он получает $ 7,8 млн и будет получать столько же ещё в течение двух сезонов после текущего. Кузнецов не забил ни одного гола в октябре, записал на свой счёт один в январе и весь год испытывал проблемы с игрой в обороне.
Чтобы «Вашингтон» показал хорошие результаты в будущем сезоне, им нужно, чтобы Евгений снова играл как центрфорвард номер один. Могут ли они довериться ему, что он вернётся в форму и будет играть на одном уровне и настойчиво? Я не могу сказать наверняка, но мне кажется, что это доверие подорвано.
Я не знаю, что произойдёт дальше. Но что-то должно случиться», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
- 25 марта 2023
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