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«Бостон» обыграл «Тампу» и выиграл Атлантический дивизион. У Василевского 33 сейва

«Бостон» обыграл «Тампу» и выиграл Атлантический дивизион. У Василевского 33 сейва
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 20:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бержерон (Маршан, Линдхольм) – 06:46 (5x4)   1:1 Хедман (Белльмар, Киллорн) – 09:30 (4x5)   2:1 Хэтэуэй (Грызлик, Носек) – 37:32 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На седьмой минуте Патрис Бержерон вывел вперёд «мишек». Очки за результативные передачи получили Брэд Маршан и Хампус Линдхольм. На 10-й минуте Виктор Хедман сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. Очки за голевые пасы получили Пьер-Эдуар Белльмар и Алекс Киллорн. На 38-й минуте Гарнет Хэтэуэй вновь вывел «Бостон» вперёд. Очки записали на свой счёт Мэтт Грызлик и Томаш Носек.

Отметим, что Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями, завершив матч с нулевым показателем полезности. Андрей Василевский совершил 33 сейва.

Благодаря этой победе «Бостон» выиграл Атлантический дивизион.

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