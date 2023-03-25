Уже на девятой секунде матча «Бостон» — «Тампа» произошла массовая драка
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В эти минуты на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». К концу первого периода счёт 1:1.
Уже на девятой секунде встречи команды устроили массовую драку в середине площадки. Особо активное участие в ней приняли форвард «молний» Патрик Марун и нападающий «мишек» Гарнет Хэтэуэй. Хоккеисты дрались до тех пор, пока судьи не разняли их. В итоге Хэтэуэй и Марун получили по пятиминутному удалению, чешский форвард «Бостона» Якуб Лауко — две минуты, а американский нападающий «Тампы» Росс Колтон — «2+2».
Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.
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