Сидни Кросби рассказал, что считает для себя главным в 35 лет

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мыслями об игре в 35-летнем возрасте. Капитан «пингвинов» близок к юбилейной отметке в 1500 очков в НХЛ. Сейчас на счету канадца 1494 (548+946) балла.

«В свой первый год ты хочешь доказать, что достоин играть в НХЛ. Даже в 35 лет я всё ещё хочу доказать, что достоин, потому что это более молодая лига. Ты просто хочешь продолжать следить за тем, чтобы играть на своём уровне. Это то, что я пытаюсь делать.

Я думаю, что самое главное для меня — это стараться быть последовательным. Если достижение (Кросби имеет в виду тот факт, что он стал единственным игроком в истории НХЛ, забившим 30 голов за один сезон в возрасте 18 лет и 35+ лет. — Прим. «Чемпионата») отражает это, всё отлично. Но мне просто нравится соревноваться, и я хочу быть максимально последовательным. Так что это, наверное, самое главное», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.