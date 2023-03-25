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«Сиэтл» разгромил «Нэшвилл» со счётом 7:2. Тренин завершил матч с полезностью «-4»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1).

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Спронг, Адам Ларссон, Мэтти Бенирс, Джаред Макканн, Оливер Бьёркстранд, а также Ээли Толванен, оформивший дубль.

За «Нэшвилл» голы забили Тайсон Бэрри и Мэтт Дюшейн. Российский нападающий Яков Тренин провёл на льду 17 минут 1 секунду (третье время среди нападающих «Предаторз») и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-4». Егор Афанасьев отыграл 9 минут 22 секунды и не набрал очков при коэффициенте полезности «-1».

Отметим, что к 43-й минуте «хищники» уступали со счётом 2:3.

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