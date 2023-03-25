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«Сиэтл» разгромил «Нэшвилл» со счётом 7:2. Тренин завершил матч с полезностью «-4»

«Сиэтл» разгромил «Нэшвилл» со счётом 7:2. Тренин завершил матч с полезностью «-4»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 21:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 7
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Спронг (Донато, Танев) – 03:13 (5x5)   0:2 Толванен (Макканн, Бьёркстранд) – 17:37 (5x4)   1:2 Бэрри (Томасино, Дюшейн) – 21:43 (5x5)   1:3 Толванен – 37:16 (5x5)   2:3 Дюшейн (Бэрри, Томасино) – 40:53 (5x5)   2:4 Ларссон (Макканн, Данн) – 43:37 (5x5)   2:5 Бенирс (Данн) – 48:13 (5x5)   2:6 Макканн – 50:47 (5x5)   2:7 Бьёркстранд (Гурд) – 52:35 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Спронг, Адам Ларссон, Мэтти Бенирс, Джаред Макканн, Оливер Бьёркстранд, а также Ээли Толванен, оформивший дубль.

За «Нэшвилл» голы забили Тайсон Бэрри и Мэтт Дюшейн. Российский нападающий Яков Тренин провёл на льду 17 минут 1 секунду (третье время среди нападающих «Предаторз») и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-4». Егор Афанасьев отыграл 9 минут 22 секунды и не набрал очков при коэффициенте полезности «-1».

Отметим, что к 43-й минуте «хищники» уступали со счётом 2:3.

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