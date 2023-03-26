Передача Любушкина помогла «Баффало» обыграть «Айлендерс», у Варламова 33 сейва

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе «Баффало» забивал Кайл Окпосо и Джефф Скиннер. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов сделал 33 сейва. Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Айлендерс» потерпели второе поражение подряд. «Баффало», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

В следующем матче «Айлендерс» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Баффало» встретится с «Монреаль Канадиенс». Оба матча пройдут 28 марта.