Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

36 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Рейнджерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

За «Рейнджерс» отличились Каапа Какко, Алекси Лафреньер, Патрик Кейн и Филип Хитил. Российский нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владимир Тарасенко завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».

За «Флориду» забивали Александр Барков (дважды) и Райан Ломберг. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 36 сейвов.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 28 и 29 марта соответственно.