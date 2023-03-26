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36 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Рейнджерс»

36 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Рейнджерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

За «Рейнджерс» отличились Каапа Какко, Алекси Лафреньер, Патрик Кейн и Филип Хитил. Российский нападающий Артемий Панарин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владимир Тарасенко завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».

За «Флориду» забивали Александр Барков (дважды) и Райан Ломберг. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 36 сейвов.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Оттавой Сенаторз», а «Рейнджерс» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Матчи пройдут 28 и 29 марта соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Барков (Дюклер, Форслинг) – 09:15 (5x5)   2:0 Ломберг (Стаал) – 14:46 (5x5)   2:1 Какко (Хитил, Лафреньер) – 28:50 (5x5)   2:2 Лафреньер (Труба, Мотт) – 38:15 (5x5)   2:3 Кейн – 41:22 (5x5)   2:4 Хитил (Какко) – 46:18 (5x5)   3:4 Барков (Вераге) – 47:00 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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