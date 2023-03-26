Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 72 голов

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе гостей заброшенной шайбой отличился российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, реализовавший большинство. Таким образом, Овечкин забросил уже 822-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге Овечкину осталось забросить 72 шайбы.

Напомним, для Овечкина эта шайба стала 42-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Российский форвард провёл свой 68-й матч. В его активе также 30 результативных передач.