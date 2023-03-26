Малкин о победной шайбе с «Вашингтоном»: важный гол для меня и ценные два очка для команды

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу в матче с «Вашингтоном» (4:3). «Пингвингз» вели по ходу третьего периода со счётом 3:0, однако позволили сопернику сравнять счёт. Россиянин забил победный гол после перехвата за минуту с небольшим до окончания третьего периода.
«Конечно, нам нужно играть лучше в третьем периоде. Мы вели со счётом 3:0 и устроили драму в третьем периоде. Я надеюсь, что это последняя игра, в которой мы даём сопернику отыграть большое преимущество. Однако, я надеюсь, что нашим фанатам эта игра понравилась.
Когда я забивал гол, то просто постарался сделать всё возможное и бросил со всей силы. Определённо, это придаст мне уверенности. Это важный гол для меня и ценные два очка для команды», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Благодаря этой победе «Питтсбург» оторвался от «Вашингтона» на шесть очков и занял второй слот «уайлд-кард».
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