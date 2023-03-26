Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» в серии с «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги серии с «Адмиралом» (4-2) и оценил шестой матч, в котором казанцы оказались сильнее со счётом 3:1.

«Я считаю, что команда сыграла очень здорово. Все позиции, которые были, всё, о чём мы говорили, выполнили. Я считаю, результат не случайный. Хотя соперник играл очень здорово и, я скажу, не только сегодня. Все матчи, которые мы проводили, были непростыми для нас. Приходилось много трудиться, чего-то преодолевать. Поэтому серия непростая для нас была.

За счёт чего удалось сломить «Адмирал» в первом периоде? За счёт подготовки. Я ещё раз повторюсь, что команда сработала очень хорошо. Я очень рад этому.

Как удалось подготовить команду после перелёта? Для подготовки, собственно говоря, времени и не было. Мы отыграли, переночевали и улетели. Вчера приехали, уже поздно было. Я думаю, то, что мы на протяжении долгого времени говорим, как нам играть, сегодня легло так, как мы хотели. Ребята выполнили свою работу, молодцы, большая заслуга команды», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Серия начнётся 1 апреля матчем в Казани.