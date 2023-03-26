Журавлёв: «Адмирал» хорошо прессинговал, но мы уверенно выходили из-под давления

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлёв прокомментировал победу в шестом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции с «Адмиралом» (3:1). Игрок обороны заменил в составе Вячеслава Войнова.

«Хорошо начали, забили быстрый гол, провели нормальный первый период. В целом хорошо сыграли, добыли победу в серии. Сложно ли вернуться в плей-офф после продолжительного перерыва? Нет, в плане эмоций всё легко: если долго не играешь, то они накапливаются. В плане физики были небольшие проблемы, но спустя несколько смен поймал нужный тонус.

Удалось ли выполнить тренерскую установку? Думаю, да. У «Адмирала» был хороший прессинг, но мы уверенно выходили из-под давления. Отлично раскатывались, много атаковали, бросали.

Чувствовалась поддержка болельщиков? Конечно, они великолепно нас поддерживали. Такая поддержка на выезде дорогого стоит», — цитирует Журавлёва пресс-служба казанского клуба.

Казанский клуб в восьмой раз вышел в полуфинал Кубка Гагарина. «Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Это будет их четвёртая серия между собой за последние пять лет. Серия начнётся 1 апреля в Казани. Серия прошлого сезона между этими командами завершилась победой «Авангарда» в шести матчах.