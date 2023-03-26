Яшкин: посмотрим, буду ли я играть в финале Запада

Капитан СКА Дмитрий Яшкин выразил надежду, что сможет принять участие в серии плей-офф финала Западной конференции КХЛ, и сообщил, что ему всё равно, с каким соперником сыграет питерский клуб. Нападающий получил травму по ходу второго периода второго матча серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с «Торпедо» (4-0). Форвард не принимал участия в последних двух матчах серии в Нижнем Новгороде.
«Всё идёт отлично, работаем по схеме, которую себе назначили. Буду ли я играть – посмотрим, не могу сейчас сказать. Очень надеюсь, что да.
ЦСКА и «Локомотив» — очень похожие команды. По их серии видно, как они играют, немного голов забивают. И у нас с ними были такие же игры, поэтому ничего другого нам не предстоит. В принципе без разницы, кто будет – «Локомотив» или ЦСКА», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В текущем плей-офф на счету Яшкина восемь игр, в которых 30-летний нападающий набрал семь очков — забросил пять шайб и отдал две результативные передачи.
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