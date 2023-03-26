Главный тренер СКА высказался о состоянии травмированного капитана команды
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии травмированного капитана команды Дмитрия Яшкина. Нападающий получил травму по ходу второго периода второго матча серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с «Торпедо» (4-0). Форвард не принимал участия в последних двух матчах серии в Нижнем Новгороде.
«Яшкин сейчас выходит на лёд, тренируется. Работаем по плану, всё остальное увидите перед первой игрой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В текущем плей-офф на счету Яшкина восемь игр, в которых 30-летний нападающий набрал семь очков — забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. По итогам регулярки чешский форвард стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером КХЛ.
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