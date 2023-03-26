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Радулов — об «Адмирале»: пускай приезжают на первый матч с «Авангардом». Билеты всем куплю

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов в эмоциональном стиле отпраздновал победу казанского клуба над «Адмиралом» (4-2) в серии Кубка Гагарина.

«Пускай приезжают, посмотрят первый матч с «Авангардом». Билеты всем куплю», — приводит слова Радулова телеграм-канал «Ак Барса».

Позже 36-летний форвард обратился к своей команде в раздевалке.

«Пацаны, все красавцы. Мы на полпути, впереди всё самое интересное. Как обычно, меньшинство во втором выстояли», — заявил Радулов.

Напомним, после сегодняшнего матча «Адмирал» — «Ак Барс» (1:3) главный тренер дальневосточников Леонид Тамбиев оценил игру капитана казанцев Радулова. Александр спровоцировал массовую потасовку, инициировав контакт с вратарём «Адмирала» Никитой Серебряковым. По итогам стычки хоккеисты команд получили обоюдные удаления за грубость.

Первый матч в серии «Ак Барс» — «Авангард» состоится 1 апреля.